Трамп анонсував швидку зустріч із Зеленським та Путіним

Президент США Дональд Трамп заявив, що розраховує на швидку зустріч із президентом України Володимиром Зеленським і російським диктатором Володимиром Путіним.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на трансляцію його розмови з журналістами.
Трамп сказав журналістам вранці 28 жовтня., що у відносинах між Вашингтоном і Москвою в контексті війни в Україні є значний прогрес.
"І, гадаю, у нас є значний прогрес у відносинах із Росією - у контексті Росії та України. Незабаром відбудеться зустріч, і, на мою думку, досягнуто значного прогресу", - заявив лідер США.
На уточнююче питання представника ЗМІ про яку саме зустріч йдеться, Трамп сказав:
"Зустріч із президентом Путіним і з президентом Зеленським. І, гадаю, досягнуто значного прогресу", - додав він.
Напередодні, 27 жовтня, президент Фінляндії Александр Стубб і прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре провели телефонну розмову з Путіним щодо завершення війни проти України.
Після цього вони також поспілкувалися із Зеленським. Однією з тем були майбутні переговори за участю України, США та Росії.
Як повідомлялося раніше, тристоронні переговори на технічному рівні планують провести в Абу-Дабі в першій половині листопада.
Про домовленість щодо їх відновлення повідомляли після попередніх дипломатичних контактів.
Водночас це не означає, що зустріч Трампа, Зеленського та Путіна вже остаточно узгоджена: конкретної дати саміту лідерів у наведеній заяві Трамп не назвав.