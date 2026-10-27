Дзвінок Путіну. Що відомо про розмову Стубба та прем'єра Норвегії з диктатором і як реагує Україна

Президент Фінляндії Александр Стубб та прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре сьогодні провели телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним, щоб обговорити перспективи мирної угоди по Україні.
Що відомо про переговори і як на це реагує Україна - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Як повідомили у Стубба, дзвінок Путіну став продовженням зустрічі (Україна-США-Європа), що відбулася в Осло 20 жовтня. Там також зазначають, що під час підготовки розмови проводилися консультації з Україною.
"Метою розмови була передача сигналів України щодо майбутніх мирних переговорів в Абу-Дабі безпосередньо президенту Путіну. Президент Стубб та прем'єр-міністр Стьоре брали участь у розмові як лідери своїх країн, а не як представники Європи", - йдеться у повідомленні.
Під час розмови лідери підкреслили, що їхні країни діяли й діють стабільно та передбачувано в регіоні Балтійського моря і на північних територіях, завжди сприяючи миру та безпеці.
Стубб і Стьоре наголосили на наступних ключових позиціях:
Президент Фінляндії Александр Стубб:
"Розмова була прямою та діловою. Ми є сусідніми з Росією країнами. Те, як закінчиться війна, вплине на безпеку Фінляндії, Норвегії та загалом усієї Європи. Припинення війни вимагає прямих переговорів".
Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре:
"Війна завдає величезних людських страждань та збитків. Вона залишає слід на багатьох поколіннях. У телефонній розмові ми підкреслили важливість деескалації".
Як зазначає Вloomberg, це був перший прямий контакт між Путіним та вищими європейськими лідерами, союзниками Києва, відтоді як президент Франції Еммануель Макрон спілкувався з диктатором у липні минулого року.
Видання зазначає, що європейські союзники України прагнуть отримати місце за столом переговорів щодо європейської безпеки, і як Стьоре, так і Стубб використовували спільний кордон своїх країн із Росією як обґрунтування того, чому вони мають бути частиною цих переговорів.
Радник президента Дмитро Литвин повідомив журналістам, що після розмови з Путіним європейські лідери поспілкувались із Зеленським.
Про "хорошу розмову" з Зеленським повідомив і сам Стубб.
Згодом і сам Зеленський повідомив про розмову з лідерами Фінляндії та Норвегії. Президент подякував їм за детальний бриф та активність на підтримку дипломатії та мирних зусиль.
"Алекс і Йонас чітко сказали російському керівнику про те, що потрібні реальні деескалаційні кроки щодо нашої енергетики та інфраструктури", - повідомив Зеленський.
Спікер Кремля Дмитро Пєсков вже підтвердив розмову Путіна з європейцями.
У Кремлі заявили, що розмова Путіна зі Стуббом і Стере відбулася на прохання лідерів Фінляндії та Норвегії. Обговорювалися, зокрема, питання врегулювання "української кризи", переговори в Абу-Дабі, гуманітарна місія в Олешках.
"Володимир Путін у розмові з лідерами Фінляндії та Норвегії дав оцінку поточної ситуації в зоні конфлікту в Україні, нагадавши про його першопричини... зазначив, що справедливий довгостроковий мир в Україні можливий лише з урахуванням інтересів РФ", - цитують російські ЗМІ повідомлення Кремля.
Диктатор також "вказав на конфронтаційну політику країн НАТО та ЄС, яка затягує конфлікт в Україні".
Як повідомляє The Guardian, прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що ставиться "дуже скептично" до "самостійної ініціативи Норвегії та Фінляндії", наголосивши, що "вона не була узгоджена з рештою з нас".
"Я вважаю, що ми повинні зберігати Європу об'єднаною, а не діяти наодинці...Раніше ми вже неодноразово наголошували - у дуже чітких виразах від імені решти Європи - кожного разу,коли інші діяли самостійно та їздили до Москви, що для нас, європейців, критично важливо триматися разом. Це те, за що багато хто з нас боровся протягом усіх цих років", - сказала вона.
Нагадаємо, 20 жовтня, Зеленський провів в Осло переговори зі спецпосланцем Трампа Стівом Віткоффом та європейськими партнерами. Через хворобу інший посланець Трампа Джаред Кушнер на зустріч не приїхав, але доєднувся по телефону. Після зустрічі в Осло Віткофф поїхав на зустріч до Путіна і передав йому документи з ідеями щодо закінчення війни.
Результатом поїзки Віткоффа в Росію стало відновлення трьохстороннього формату переговорів, але не на рівні лідерів. Як очікується, у другій половині листопада представники України, США та РФ зустрінуться для обговорення кроків до миру. Ймовірно, зустріч відбудеться в Абу-Дабі.