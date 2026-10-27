Дзвінок Путіну. Що відомо про розмову Стубба та прем'єра Норвегії з диктатором і як реагує Україна

Мета розмови

Як повідомили у Стубба, дзвінок Путіну став продовженням зустрічі (Україна-США-Європа), що відбулася в Осло 20 жовтня. Там також зазначають, що під час підготовки розмови проводилися консультації з Україною.

"Метою розмови була передача сигналів України щодо майбутніх мирних переговорів в Абу-Дабі безпосередньо президенту Путіну. Президент Стубб та прем'єр-міністр Стьоре брали участь у розмові як лідери своїх країн, а не як представники Європи", - йдеться у повідомленні.

Заяви щодо безпеки та підтримки України

Під час розмови лідери підкреслили, що їхні країни діяли й діють стабільно та передбачувано в регіоні Балтійського моря і на північних територіях, завжди сприяючи миру та безпеці.

Стубб і Стьоре наголосили на наступних ключових позиціях:

Фінляндія та Норвегія продовжуватимуть свою довгострокову підтримку України.

Війна повинна закінчитися, а переговорний процес має бути продовжений.

Пряма мова лідерів

Президент Фінляндії Александр Стубб:

"Розмова була прямою та діловою. Ми є сусідніми з Росією країнами. Те, як закінчиться війна, вплине на безпеку Фінляндії, Норвегії та загалом усієї Європи. Припинення війни вимагає прямих переговорів".

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре:

"Війна завдає величезних людських страждань та збитків. Вона залишає слід на багатьох поколіннях. У телефонній розмові ми підкреслили важливість деескалації".

Перший контакт

Як зазначає Вloomberg, це був перший прямий контакт між Путіним та вищими європейськими лідерами, союзниками Києва, відтоді як президент Франції Еммануель Макрон спілкувався з диктатором у липні минулого року.

Видання зазначає, що європейські союзники України прагнуть отримати місце за столом переговорів щодо європейської безпеки, і як Стьоре, так і Стубб використовували спільний кордон своїх країн із Росією як обґрунтування того, чому вони мають бути частиною цих переговорів.

Реакція України

Радник президента Дмитро Литвин повідомив журналістам, що після розмови з Путіним європейські лідери поспілкувались із Зеленським.

Про "хорошу розмову" з Зеленським повідомив і сам Стубб.

Згодом і сам Зеленський повідомив про розмову з лідерами Фінляндії та Норвегії. Президент подякував їм за детальний бриф та активність на підтримку дипломатії та мирних зусиль.

"Алекс і Йонас чітко сказали російському керівнику про те, що потрібні реальні деескалаційні кроки щодо нашої енергетики та інфраструктури", - повідомив Зеленський.

Що кажуть у Кремлі

Спікер Кремля Дмитро Пєсков вже підтвердив розмову Путіна з європейцями.

У Кремлі заявили, що розмова Путіна зі Стуббом і Стере відбулася на прохання лідерів Фінляндії та Норвегії. Обговорювалися, зокрема, питання врегулювання "української кризи", переговори в Абу-Дабі, гуманітарна місія в Олешках.

"Володимир Путін у розмові з лідерами Фінляндії та Норвегії дав оцінку поточної ситуації в зоні конфлікту в Україні, нагадавши про його першопричини... зазначив, що справедливий довгостроковий мир в Україні можливий лише з урахуванням інтересів РФ", - цитують російські ЗМІ повідомлення Кремля.

Диктатор також "вказав на конфронтаційну політику країн НАТО та ЄС, яка затягує конфлікт в Україні".

Як реагує Європа

Як повідомляє The Guardian, прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що ставиться "дуже скептично" до "самостійної ініціативи Норвегії та Фінляндії", наголосивши, що "вона не була узгоджена з рештою з нас".

"Я вважаю, що ми повинні зберігати Європу об'єднаною, а не діяти наодинці...Раніше ми вже неодноразово наголошували - у дуже чітких виразах від імені решти Європи - кожного разу,коли інші діяли самостійно та їздили до Москви, що для нас, європейців, критично важливо триматися разом. Це те, за що багато хто з нас боровся протягом усіх цих років", - сказала вона.

Переговори в Осло та плани на Абу-Дабі

Нагадаємо, 20 жовтня, Зеленський провів в Осло переговори зі спецпосланцем Трампа Стівом Віткоффом та європейськими партнерами. Через хворобу інший посланець Трампа Джаред Кушнер на зустріч не приїхав, але доєднувся по телефону. Після зустрічі в Осло Віткофф поїхав на зустріч до Путіна і передав йому документи з ідеями щодо закінчення війни.

Результатом поїзки Віткоффа в Росію стало відновлення трьохстороннього формату переговорів, але не на рівні лідерів. Як очікується, у другій половині листопада представники України, США та РФ зустрінуться для обговорення кроків до миру. Ймовірно, зустріч відбудеться в Абу-Дабі.