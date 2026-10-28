Трамп анонсировал скорую встречу с Зеленским и Путиным

Трамп сказал журналистам утром 28 октября, что в отношениях между Вашингтоном и Москвой в контексте войны в Украине есть значительный прогресс.

"И, думаю, у нас есть значительный прогресс в отношениях с Россией - в контексте России и Украины. Вскоре состоится встреча, и, по моему мнению, достигнут значительный прогресс", - заявил лидер США.

На уточняющий вопрос представителя СМИ о какой именно встрече идет речь, Трамп сказал:

"Встреча с президентом Путиным и с президентом Зеленским. И, думаю, достигнут значительный прогресс", - добавил он.

Что предшествовало

Накануне, 27 октября, президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере провели телефонный разговор с Путиным по поводу завершения войны против Украины.

После этого они также пообщались с Зеленским. Одной из тем были предстоящие переговоры с участием Украины, США и России.