Трамп заявив, що найближчими днями поговорить із Путіним

Понеділок 08 вересня 2025 03:39
Трамп заявив, що найближчими днями поговорить із Путіним Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Президент США Дональд Трамп проведе розмову з російським диктатором Володимиром Путіним та обіцяє "владнати" війну між Україною та РФ.

Як повідомляє РБК-Україна, про це лідер заявив журналістам після повернення з US Open у Нью-Йорку.

"Дуже скоро, протягом найближчих кількох днів (поспілкуюся з Путіним. - ред.). Слухайте, ми це зробимо. Ситуацію між Росією та Україною ми владнаємо. Я впевнений, що ми це зробимо", - сказав глава Білого дому.

Трамп нагадав, що врегулював сім конфліктів, які вважалося неможливо завершити.

За його словами, один конфлікт тривав 31 рік і в ньому загинуло 10 мільйонів людей, а інший - 34 роки, з 8 мільйонами жертв.

Президент не оминув увагою і конфлікт у Конго, що "тривав роками разом із Руандою", де загинуло 9 млн людей.

"Усі врегульовані, всі задоволені. Той, який я вважав для себе найлегшим - через Путіна, я так думав - мав бути простішим. Однак цього не сталося, проте ми все одно досягнемо врегулювання", - додав Трамп.

Миротворчі ініціативи Трампа

Нагадаємо, Дональд Трамп ще під час передвиборчої кампанії заявляв про намір завершити війну в Україні "за 24 години", але пізніше уточнив, що це був "сарказм".

Після зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці 15 серпня, американський лідер заявив про готовність надати гарантії безпеки Києву, але підкреслив, що на території України не буде військових США.

Натомість, як пише The Telegraph, глава Білого дому обговорює з європейцями можливість розгортання американських приватних військових підрядників.

За підсумками нещодавньої зустрічі з Трампом у Вашингтоні, лідери країн "Коаліції рішучих" заявили про готовність розгорнути сили стримування після підписання мирного договору України з РФ.

Крім того, очільники України, РФ та США озвучили нові месседжі щодо війни та мирних переговорів.

