Трамп заявив, що найближчими днями поговорить із Путіним

Президент США Дональд Трамп проведе розмову з російським диктатором Володимиром Путіним та обіцяє "владнати" війну між Україною та РФ.

Як повідомляє РБК-Україна , про це лідер заявив журналістам після повернення з US Open у Нью-Йорку.

"Дуже скоро, протягом найближчих кількох днів (поспілкуюся з Путіним. - ред.). Слухайте, ми це зробимо. Ситуацію між Росією та Україною ми владнаємо. Я впевнений, що ми це зробимо", - сказав глава Білого дому.

Трамп нагадав, що врегулював сім конфліктів, які вважалося неможливо завершити.

За його словами, один конфлікт тривав 31 рік і в ньому загинуло 10 мільйонів людей, а інший - 34 роки, з 8 мільйонами жертв.

Президент не оминув увагою і конфлікт у Конго, що "тривав роками разом із Руандою", де загинуло 9 млн людей.

"Усі врегульовані, всі задоволені. Той, який я вважав для себе найлегшим - через Путіна, я так думав - мав бути простішим. Однак цього не сталося, проте ми все одно досягнемо врегулювання", - додав Трамп.