Трамп анонсував переговори між Україною та РФ у Саудівській Аравії щодо завершення війни

Заяви Трампа про переговори щодо війни

Нагадаємо, Дональд Трамп анонсував зустріч 14 лютого представників України, Росії та США на Мюнхенській конференції з безпеки.

Однак в Офісі президента України заперечили ймовірність подібних переговорів і підкреслили, що українська сторона спочатку має вести переговори з Америкою та Європою.

В Мюнхені також анонсовано зустріч президента Володимира Зеленського з віце-президентом США Джей Ді Венсом.

Західні ЗМІ повідомили, що переговори з українською стороною в Мюнхені будуть відбуватися в кулуарах.

Детальніше про зустрічі лідерів і теми переговорів на Мюнхенській безпековій конференції, - читайте в нашому аналітичному матеріалі.

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