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Трамп анонсував створення найбільш смертоносного літака у світі

Фото: президент США Дональд Трамп (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Сполучені Штати Америки почнуть працювати над створенням винищувача нового покоління F-47. Він буде побудований буде побудований компанією Boeing.

Як повідомляє РБК-Україна, про це він розповів під час брифінгу у Білому домі.

"F-47 буде найдосконалішим, найпотужнішим, найсмертоноснішим літаком з усіх коли-небудь побудованих. Ми впевнені, експериментальна версія літака значно перевершує можливості будь-якої іншої нації. Це нова технологія, він не літатиме сам. Він практично не помітний і має безпрецедентну потужність", – зазначив Трамп.

Він також заявив, що експериментальна версія F-47 літає вже майже п'ять років. Відомо, що розробку винищувача F-47 очолить компанія Boeing.

"Після ретельного і всебічного конкурсу між провідними аерокосмічними компаніями Америки ВПС віддадуть контракт на створення платформи повітряного панування наступного покоління компанії Boeing", - оголосив Трамп.

Наразі конструкція та технічні параметри нового винищувача залишаються в суворій таємниці, але, ймовірно, його будуть будувати із широким застосуванням технологій малопомітності, передових датчиків та новим двигуном.

Раніше ми писали про те, що ударний американський винищувач F-35A був офіційно сертифікований для перевезення термоядерної гравітаційної бомби B61-12.

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Сполучені Штати АмерикиДональд Трамп