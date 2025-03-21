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Трамп анонсировал новый американский истребитель шестого поколения

Фото: президент США Дональд Трамп (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Соединенные Штаты Америки начнут работать над созданием истребителя нового поколения F-47. Он будет построен будет построен компанией Boeing.

Как сообщает РБК-Украина, об этом он рассказал во время брифинга в Белом доме.

"F-47 будет самым совершенным, самым мощным, самым смертоносным самолетом из всех когда-либо построенных. Мы уверены, экспериментальная версия самолета значительно превосходит возможности любой другой нации. Это новая технология, он не будет летать сам. Он практически не заметен и имеет беспрецедентную мощность", - отметил Трамп.

Он также заявил, что экспериментальная версия F-47 летает уже почти пять лет. Известно, что разработку истребителя F-47 возглавит компания Boeing.

"После тщательного и всестороннего конкурса между ведущими аэрокосмическими компаниями Америки ВВС отдадут контракт на создание платформы воздушного господства следующего поколения компании Boeing", - объявил Трамп.

Сейчас конструкция и технические параметры нового истребителя остаются в строжайшей тайне, но, вероятно, его будут строить с широким применением технологий малозаметности, передовых датчиков и новым двигателем.

Ранее мы писали о том, что ударный американский истребитель F-35A был официально сертифицирован для перевозки термоядерной гравитационной бомбы B61-12.

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Соединенные Штаты АмерикиДональд Трамп