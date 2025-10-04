Трамп анонсував найбільше в історії святкування морської могутності США

Отож, у неділю, 5 жовтня, у Норфолку (штат Вірджинія) відбудеться грандіозний захід на честь 250-річчя морської могутності Сполучених Штатів Америки - "Salute to the Fleet" ("Салют флоту").

Святкування присвячене вшануванню мужності та відданості чоловіків і жінок Військово-Морських Сил США. У заході візьмуть участь Перша Леді, міністр оборони Піт Гегсет та міністр ВМС Джон Фелан. За словами Трампа, подія стане найбільшою в історії американського флоту.

"Ми відзначатимемо 250 років морського домінування Сполучених Штатів Америки! Це буде особливий день для тисяч наших відважних військових та їхніх родин", - заявив Трамп.

Президент також різко розкритикував лідерів Демократичної партії, зокрема Чака Шумера та Гакіма Джеффріса, звинувативши їх у спробах зірвати святкування через урядове закриття.

"Радикальні ліві демократи намагалися зруйнувати це чудове свято ВМС США та завадити військовим відзначати історію американського флоту. Але я вірю: шоу має продовжуватися!" - підкреслив він.

За словами Трампа, підготовка до святкування тривала багато місяців, і попри політичні труднощі, він не дозволить підвести ВМС як їхній головнокомандувач.

Очікується, що на подію зберуться тисячі діючих військовослужбовців, ветеранів та членів їхніх родин. Програма включатиме урочисті виступи, показ флоту, музичні номери та салют.

Зазначимо, що від часів війни за незалежність американський флот вважався одним із найсильніших у світі та був важливим елементом глобального впливу США.