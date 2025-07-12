Трамп анонсував 30% мита проти ЄС і Мексики: коли набудуть чинності

За словами президента США, починаючи з 1 серпня товари, які імпортуються з ЄС і Мексики до Америки, обкладатимуться 30% митом.

Зокрема, у листі до голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн він написав таке:

"Наші відносини, на жаль, були далекі від взаємності. Починаючи з 1 серпня 2025 року, ми вводимо тариф у розмірі 30% на продукцію ЄС, яка надходить до Сполучених Штатів", - ідеться в публікації.

Фото: листи Трампа до ЄС і Мексики (truthsocial.com/@realDonaldTrump)

Зазначимо, що Євросоюз сподівався досягти торговельної угоди зі США.