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Трамп анонсировал 30% пошлины против ЕС и Мексики: когда вступят в силу

Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Президент США Дональд Трамп заявил, что в отношении Евросоюза и Мексики ввел 30% пошлины на импорт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в соцсети Truth Social.

По словам президента США, начиная с 1 августа товары, которые импортируются из ЕС и Мексики в Америку - будут облагаться 30% пошлиной.

В частности, в письме к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен он написал следующее:

"Наши отношения, к сожалению, были далеки от взаимности. Начиная с 1 августа 2025 года, мы вводим тариф в размере 30% на продукцию ЕС, которая поступает в Соединенные Штаты", - сказано в публикации.

 Фото: письма Трампа к ЕС и Мексике (truthsocial.com/@realDonaldTrump)

Отметим, что Евросоюз надеялся достичь торговой сделки с США.

Тарифы Трампа

Напомним, вчера агентство Bloomberg писало, что торговая сделка между США и ЕС на грани срыва. В частности, из-за тарифов на аграрную продукцию и автомобили. По данным издания, переговоры продолжались, но из результат оставался непредсказуемым.

Ранее на этой неделе Трамп объявил о введении новых тарифов для ряда стран, включая Японию, Южную Корею, Канаду и Бразилию. Кроме того, он объявил о 50% тарифе на медь.

Более того, тарифы Трампа коснулись даже соседней с Украиной Молдовы. По словам президента США, а крика продолжит торговое сотрудничество со страной, но намерена сократить "длительный и устойчивый дефицит торговли".

"С 1 августа 2025 года мы будем взимать с Молдовы пошлину в размере только 25% на все молдавские товары, ввозимые в Соединенные Штаты, отдельно от всех секторальных пошлин", - говорилось в его письме.

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ЕвросоюзСоединенные Штаты АмерикиДональд Трамп