Трамп анонсировал 30% пошлины против ЕС и Мексики: когда вступят в силу

По словам президента США, начиная с 1 августа товары, которые импортируются из ЕС и Мексики в Америку - будут облагаться 30% пошлиной.

В частности, в письме к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен он написал следующее:

"Наши отношения, к сожалению, были далеки от взаимности. Начиная с 1 августа 2025 года, мы вводим тариф в размере 30% на продукцию ЕС, которая поступает в Соединенные Штаты", - сказано в публикации.

Фото: письма Трампа к ЕС и Мексике (truthsocial.com/@realDonaldTrump)

Отметим, что Евросоюз надеялся достичь торговой сделки с США.