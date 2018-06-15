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Трамп анонсував телефонні переговори з Кім Чен Ином 17 червня

НовиниПолітика    15.06.2018 - 17:31
Фото: зустріч Трампа та Кім Чен Ина (facebook.com/WhiteHouse)
Фото: зустріч Трампа та Кім Чен Ина (facebook.com/WhiteHouse)

Трамп повідомив журналістам, що дав Кім Чен Ину свій номер телефону

Президент США Дональд Трамп анонсував телефонні переговори з лідером КНДР Кім Чен Ином 17 червня 2018 року. Про це повідомляє Reuters.

"Я збираюся зателефонувати до Північної Кореї", - сказав Трамп.

Крім того, Трамп повідомив журналістам, що дав Кім Чен Ину свій номер телефону, щоб дати можливість лідеру КНДР зв'язатися з ним безпосередньо.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Трамп планує організувати ще одну зустріч з Кім Чен Ином.

"(Кім Чен Ин, - ред.) гідний переговорщик і дуже талановита людина, яка любить свою країну. Ми зустрінемося з ним знову", - заявляв Трамп після саміту в Сінгапурі.

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Теги публікації: Сполучені Штати Америки, КНДР, Кім Чен Ин, Дональд Трамп  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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