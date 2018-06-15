Трамп анонсував телефонні переговори з Кім Чен Ином 17 червня

Трамп повідомив журналістам, що дав Кім Чен Ину свій номер телефону
Президент США Дональд Трамп анонсував телефонні переговори з лідером КНДР Кім Чен Ином 17 червня 2018 року. Про це повідомляє Reuters.
"Я збираюся зателефонувати до Північної Кореї", - сказав Трамп.
Крім того, Трамп повідомив журналістам, що дав Кім Чен Ину свій номер телефону, щоб дати можливість лідеру КНДР зв'язатися з ним безпосередньо.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Трамп планує організувати ще одну зустріч з Кім Чен Ином.
"(Кім Чен Ин, - ред.) гідний переговорщик і дуже талановита людина, яка любить свою країну. Ми зустрінемося з ним знову", - заявляв Трамп після саміту в Сінгапурі.