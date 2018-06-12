Трамп планирует организовать еще одну встречу с Ким Чен Ыном

Американский лидер назвал главу КНДР достойным переговорщиком

Глава Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп заявил, что намерен встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном еще раз. Об этом он сказал после подписания совместного соглашения, сообщает телеканал CNN.

"(Ким Чен Ын, - ред.) достойный переговорщик и очень талантливый человек, который любит свою страну. Мы встретимся с ним снова", - подчеркнул президент США.

Отвечая на вопрос журналиста, пригласит ли глава США лидера КНДР в Белый дом, Трамп ответил, что "обязательно сделает это".

Напомним, глава КНДР Ким Чен Ын в подписанном по итогам саммита в Сингапуре соглашении обязался провести денуклеаризацию Корейского полуострова.

Ранее сообщалось, что Трамп и Ким Чен Ын подписали соглашение по итогам саммита в Сингапуре. Трамп подчеркнул, что данное соглашение станет критерием, на который США и Северная Корея будут ориентироваться в будущем. В то же время он отметил, что рассчитывает на скорейший старт денуклеаризации Корейского полуострова. В свою очередь, Ким Чен Ын отметил, что этот документ приведет к серьезным изменениям.