Трамп анонсировал "расширенную" встречу с Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп заявил, что договорился о расширенной встрече с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Об этом Трамп заявил в своем Twitter.

Отмечается, что во время личного разговора лидеры двух стран договорились о встрече на саммите G-20 на следующей неделе.

"Имел очень хорошую телефонную беседу с президентом Китая Си. Получим расширенную встречу на следующей неделе на саммите G-20 в Японии", - отметил Трамп.

Он также сообщил, что команды правительств двух стран начнут переговоры по подготовке встречи самого высокого уровня.

Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал скорую встречу в Белом доме с председателем КНР Си Цзиньпином. Также Трамп говорил, что планирует подписать торговое соглашение во время саммита с Си Цзиньпином.

РБК-Украина писало, что президент США Дональд Трамп заявил, что планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным "на полях" саммита G20 в Осаке, который состоится 28-29 июня.