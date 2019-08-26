Трамп анонсировал подписание торгового соглашения с Японией в сентябре

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что США и Япония достигли принципиальной договоренности по торговому соглашению, которое будет подписано в сентябре во время сессии Генеральной ассамблеи ООН. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Трамп назвал торговое соглашение "поистине грандиозной сделкой для наших фермеров и владельцев скотоводческих хозяйств".

Издание отмечает что комментарий премьер-министра Японии Синдзо Абэ по поводу заключения сделки с США был более сдержанным.

"Мы, безусловно, хотели бы поставить перед собой цель - подписать это торговое соглашение между Японией и США, воспользоваться этой возможностью. Нам еще есть над чем поработать на рабочем уровне", - заявил он.

Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер, который возглавлял переговоры вместе со своим японским коллегой, сообщил, что соглашение состоит из трех частей: сельскохозяйственной, промышленной и цифровой, но не стал вдаваться в детали.

Напомним, ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты и Великобритания стремительно продвигаются к заключению двустороннего торгового соглашения, которое будет "фантастическим и большим".