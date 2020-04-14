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Трамп анонсував план щодо зняття обмежень через COVID-19

Новини » Коронавірус     14.04.2020 - 07:57
Трамп анонсував план щодо зняття обмежень через COVID-19
Фото: Дональд Трамп (facebook.com/POTUS)

У США зареєстровано 585 155 підтверджених випадків захворювання коронавірусом

Адміністрація президента США Дональда Трампа завершує розробку плану щодо зняття обмежень, введених в Сполучених Штатах через коронавірус COVID-19. Про це Трамп заявив на брифінгу, передає РБК-Україна.

За його словами, в найближчі дні Білий дім пояснить губернаторам, як безпечно відкривати штати.

"Я багато обговорював це з моєю командою та провідними експертами. Ми дуже близькі до завершення (розробки, - ред.) плану з відкриття країни. Сподіваюся, раніше запланованого. Скоро ми оформимо нові і дуже важливі рекомендації губернаторам з інформацією для того, щоб вони могли безпечно відкривати свої штати. Країна відкриється, і відкриється з успіхом. У найближчі дні ми пояснимо, що і як буде", - сказав Трамп.

Він зазначив, що саме глава держави вирішує питання зняття карантину.

"Повноваження президента в цьому питанні тотальні. Президент замовляє музику", - заявив Трамп.

Нагадаємо, за даними Worldometers, у США зареєстровано 585 155 підтверджених випадків захворювання на коронавірус. З них 23 664 людини померли. Вилікувались майже 37 тисяч осіб.

Президент США Дональд Трамп 12 квітня опублікував декларацію про запровадження режиму стихійного лиха, чим вперше в історії країни такий режим вводиться відразу в 50 штатах.

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