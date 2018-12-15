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Стало известно, кого назначили главой аппарата Белого дома

Новости » Политика    15.12.2018 - 02:46
Стало известно, кого назначили главой аппарата Белого дома
Фото: Дональд Трамп (nato.int)

Джона Келли заменит Мик Малвейни

Президент США Дональд Трамп объявил новым главой аппарата Белого дома Мика Малвейни. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Так, Мик Малвейни заменит на посту Джона Келли, который, в свою очередь, покинет пост до конца года.

Дональд Трамп назвал Келли "большим патриотом", который служил с отличием стране.

Президент сказал, что Малвейни "проделал большую работу, находясь в администрации".

"Я с нетерпением жду совместной работы с ним в этом новом качестве", - написал Трамп.

Мик Малвейни - американский политик-республиканец, директор Административно-бюджетного управления с 2017 года. С 2011 по 2017 гг. Малвейни представлял 5-й избирательный округ штата Южная Каролина в Палате представителей США.

Напомним, ранее сообщалось, что глава аппарата Белого дома Джон Келли покинет свой пост в конце года. По данным СМИ, главным кандидатом на замену Келли был глава аппарата вице-президента США Майка Пэнси Ник Айерс.

Отметим, Келли с января по июль 2017 года занимал должность министра внутренней безопасности США.

7 ноября Трамп уволил Джеффа Сешнса с должности генпрокурора США. Исполняющим его обязанности был назначен Мэттью Уитакер, который ранее был главой аппарата Сешнса.

Как писало РБК-Украина, Трамп может вскоре объявить об увольнении министра внутренней безопасности Кирстен Нильсен. Трамп отменил поездку с Нильсен к военнослужащим в южный Техас, а также заявил своим помощникам, что хочет освободить уволить как можно скорее. Несколько источников заявили, что об отставке могут объявить уже на текущей неделе.

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