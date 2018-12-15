Стало известно, кого назначили главой аппарата Белого дома

Фото: Дональд Трамп (nato.int)

Джона Келли заменит Мик Малвейни

Президент США Дональд Трамп объявил новым главой аппарата Белого дома Мика Малвейни. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Так, Мик Малвейни заменит на посту Джона Келли, который, в свою очередь, покинет пост до конца года.

Дональд Трамп назвал Келли "большим патриотом", который служил с отличием стране.

Президент сказал, что Малвейни "проделал большую работу, находясь в администрации".

"Я с нетерпением жду совместной работы с ним в этом новом качестве", - написал Трамп.

Мик Малвейни - американский политик-республиканец, директор Административно-бюджетного управления с 2017 года. С 2011 по 2017 гг. Малвейни представлял 5-й избирательный округ штата Южная Каролина в Палате представителей США.

I am pleased to announce that Mick Mulvaney, Director of the Office of Management & Budget will be named Acting White House Chief of Staff, replacing General John Kelly, who has served our Country with distinction. Mick has done an outstanding job while in the Administration.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 14, 2018

Напомним, ранее сообщалось, что глава аппарата Белого дома Джон Келли покинет свой пост в конце года. По данным СМИ, главным кандидатом на замену Келли был глава аппарата вице-президента США Майка Пэнси Ник Айерс.

Отметим, Келли с января по июль 2017 года занимал должность министра внутренней безопасности США.

7 ноября Трамп уволил Джеффа Сешнса с должности генпрокурора США. Исполняющим его обязанности был назначен Мэттью Уитакер, который ранее был главой аппарата Сешнса.

Как писало РБК-Украина, Трамп может вскоре объявить об увольнении министра внутренней безопасности Кирстен Нильсен. Трамп отменил поездку с Нильсен к военнослужащим в южный Техас, а также заявил своим помощникам, что хочет освободить уволить как можно скорее. Несколько источников заявили, что об отставке могут объявить уже на текущей неделе.