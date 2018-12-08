Трамп раскритиковал своего бывшего госсекретаря

Фото: Дональд Трамп (lickr.com Chairman of the Joint Chiefs of Staff)

Президент США заявил, что Тиллерсон был "тупой как пень"

Президент США Дональд Трамп подверг острой критике своего экс-госсекретаря Рекса Тиллерсона за его высказывания в свою сторону. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Президент США заявил, что бывший госсекретарь Тиллерсон был ленивым и назвал его "тупым как пень".

"Майк Помпео выполняет замечательную работу, я очень горжусь им. Его предшественник Рекс Тиллерсон не имел нужных умственных способностей. Он был тупым как пень, и я не мог избавиться от него довольно быстро. Он был ленивым как черт. Сейчас все совсем иначе, в Госдепартаменте - великий дух!", - заявил Трамп.

Это высказывания лидера США прозвучало после интервью Тиллерсона, в котором он заявил, что Трамп предлагал шаги, которые, по его мнению, могли нарушать закон. Также он заявил, что Трамп является достаточно недисциплинированным человеком, который не любит читать и изучать доклады и не хочет разбираться в деталях многих вопросов.

"Он действует в соответствии со своими инстинктами, в некоторых случаях это выглядит как импульсивность. Но он не стремится действовать импульсивно. Я думаю, он действительно пытается поступать в соответствии со своими инстинктами". - рассказал Тиллерсон.

Напомним, Трамп заявил, что его адвокаты прокомментируют работу Мюллера собственным докладом. По словам Трампа, доклад его юристов уже насчитывает 87 страниц.