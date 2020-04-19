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Трамп анонсував послаблення карантину в США на наступному тижні

Новини » Коронавірус     19.04.2020 - 10:15
Трамп анонсував послаблення карантину в США на наступному тижні
Фото: Дональд Трамп (twitter.com/realDonaldTrump)

Зокрема, влада штату Монтана почне поступово знімати обмеження у п'ятницю, 24 квітня

Президент Дональд Трамп анонсував, що штати Техас і Вермонт дозволять окремим категоріям підприємств відновити роботу у понеділок, попри поширення коронавірусу. Про це він заявив на прес-брифінгу робочої групи Білого дому щодо коронавірусу, передає "Голос Америки".

Разом з тим, влада штату Монтана почне поступово знімати обмеження у п'ятницю, 24 квітня.

"Ми як і раніше бачимо ряд позитивних сигналів, які свідчать, що вірус пройшов свій пік", - заявив Трамп.

Як пише видання, ряд губернаторів попередили, що вони не будуть передчасно приймати рішення про зняття обмежень зі своїх штатів перш ніж не буде здійснено додаткове тестування.

За даними інституту Джонса Хопкінса, в Техасі до суботи було виявлено більше 16 000 випадків зараження коронавірусом (375 осіб померли), у Вермонті - 768 (35 смертей), в Монтані - 416 випадків зараження (35 летальних випадків).

Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що епідемія коронавірусу у США імовірно забере 60-65 тисяч життів. Трамп також представив програму допомоги фермерам, що постраждали від пандемії. На ці цілі виділено 19 млрд доларів.

Також американський президент представив план поетапного зняття карантину в країні, введеного через поширення коронавірусу.

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