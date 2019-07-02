Трамп анонсировал новую встречу с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время ожидает встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Об этом Трамп написал на своей странице в Twitter.

Трамп заявил, что последняя встреча прошла хорошо и он с нетерпением ожидает новую встречу.

"Была великая встреча с главой Северной Кореии Ким Чен Ыном в эти выходные. У нас была отличная встреча, он выглядел очень хорошо и очень здоровым - я с нетерпением жду встречи с ним снова в ближайшее время", - написал Трамп.

Напомним, президент США Дональд Трамп 30 июня встретился с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне между Северной и Южной Кореей.

Президент США заявил, что с момента его первой встречи с Ким Чен Ыном им удалось многого достичь, а демилитаризованная зона на границе двух стран стала более мирным местом, чем ранее.

Ранее РБК-Украина сообщало, что со стороны КНДР закрыли демилитаризованную зону на время визита Трампа.