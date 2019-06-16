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Трамп анонсував початок своєї передвиборчої кампанії

Новини » Політика    16.06.2019 - 05:28
Трамп анонсував початок своєї передвиборчої кампанії
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/helsinki2018)

Президент США пообіцяв крах економіки, якщо його не оберуть на другий термін

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп має намір розпочати свою передвиборчу кампанію в рамках президентських виборів, які відбудуться в 2020 році, 18 червня 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Трампа у Twitter.

"Президент Трамп розпочне кампанію 2020 під Флоридою. У вівторок буде велика юрба та великий день!" - написав Трамп.

Трамп анонсував початок своєї передвиборчої кампанії

Трамп також заявив, що якщо його не переоберуть на другий термін в 2020 році, то в США станеться крах ринку.

"Економіка Трампа б'є рекорди і має тривалі перспективи розвитку... Проте, якщо хтось, крім мене, здобуде перемогу в 2020 році (я дуже добре знаю конкурентів), відбудеться крах ринку якого ще не бачили! Збережіть Америку великою", - написав президент США.

Трамп анонсував початок своєї передвиборчої кампанії

Нагадаємо, колишній віце-президент США Джо Байден, який у квітні оголосив про свою участь у виборах президента в 2020 році, згідно з опитуванням, випереджає нинішнього президента США Дональда Трампа на 6%.

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