Трамп анонсував початок своєї передвиборчої кампанії

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/helsinki2018)

Президент США пообіцяв крах економіки, якщо його не оберуть на другий термін

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп має намір розпочати свою передвиборчу кампанію в рамках президентських виборів, які відбудуться в 2020 році, 18 червня 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Трампа у Twitter.

"Президент Трамп розпочне кампанію 2020 під Флоридою. У вівторок буде велика юрба та великий день!" - написав Трамп.

Трамп також заявив, що якщо його не переоберуть на другий термін в 2020 році, то в США станеться крах ринку.

"Економіка Трампа б'є рекорди і має тривалі перспективи розвитку... Проте, якщо хтось, крім мене, здобуде перемогу в 2020 році (я дуже добре знаю конкурентів), відбудеться крах ринку якого ще не бачили! Збережіть Америку великою", - написав президент США.

Нагадаємо, колишній віце-президент США Джо Байден, який у квітні оголосив про свою участь у виборах президента в 2020 році, згідно з опитуванням, випереджає нинішнього президента США Дональда Трампа на 6%.