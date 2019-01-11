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Трамп анонсировал изменения для владельцев американских виз H1-B

Новости » Политика    11.01.2019 - 16:10
Трамп анонсировал изменения для владельцев американских виз H1-B
Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

Американский лидер отметил, что владельцам таких виз могут предоставить "потенциальный путь к гражданству"

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп анонсировал изменения для владельцев американских виз H1-B. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter американского лидера.

Отметим, H1-B - это временные рабочие визы, предназначенные для найма высококвалифицированных сотрудников из-за рубежа.

Трамп анонсировал изменения для владельцев американских виз H1-B

"Владельцы H1-B в Соединенных Штатах могут быть уверены, что скоро произойдут изменения, которые обеспечат простоту и уверенность в вашем пребывании, включая потенциальный путь к гражданству. Мы хотим поощрять стремление талантливых и высококвалифицированных людей выбирать карьеру в США", - написал глава США.

Как писало РБК-Украина в конце октября прошлого года, Трамп планирует отменить порядок, при котором Штаты автоматически предоставляют гражданство детям нелегалов или неграждан, рожденным на территории страны. Он подчеркивал, что его администрация работает над подготовкой соответствующего указа.

Американский лидер также заявил, что гражданство по праву рождения для детей мигрантов и неграждан страны обходится Штатам в миллиарды долларов.

Напомним, американский президент также заявлял, что Штаты больше не будут тратить миллиарды долларов на незаконную миграцию. Он отмечал, что демократы должны дать свои голоса для ужесточения миграционных законов, иначе республиканцы будут вынуждены "играть намного жестче".

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