Трамп заявил, что гражданство по праву рождения обходится США в миллиарды долларов

Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

Президент США отметил, что данная процедура несправедлива по отношению к американским гражданам

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что гражданство по праву рождения для детей мигрантов и неграждан страны обходится Штатам в миллиарды долларов. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter президента США.

Американский лидер подчеркнул, что предоставление гражданства по праву рождения будет прекращено.

"Так называемое гражданство по праву рождения, которое стоит нашей стране миллиарды долларов и очень несправедливо по отношению к нашим гражданам, будет прекращено так или иначе. Оно не подпадает под действие 14-й поправки из-за слов "подчиненные юрисдикции оных", - написал Трамп.

Президент США считает, что мир использует норму о предоставлении гражданства по праву рождения в ущерб Штатам.

"Не забывайте о неприятном термине "дети-гаранты". Я сохраню нашу страну в безопасности. Этот случай будет урегулирован Верховным судом Соединенных Штатов! Мир использует наши законы в ущерб нам. Они смеются над глупостью, которую они видят!", - написал он.

Напомним, Трамп ранее анонсировал, что планирует отменить порядок, при котором Штаты автоматически предоставляют гражданство детям нелегалов или неграждан, рожденным на территории страны.

По словам его советников, для отмены автоматического предоставления гражданства рожденным на территории Америки детям не нужно вносить никаких поправок в конституцию.

Добавим, что 14-я поправка к Конституции США гласит: "Все лица, родившиеся или натурализованные в Соединенных Штатах и подчиненные юрисдикции оных, являются гражданами Соединенных Штатов и штата, в котором они проживают".

Как писало РБК-Украина ранее, глава США заявил, что Штаты больше не будут тратить миллиарды долларов на незаконную миграцию. Трамп подчеркнул, что демократы должны дать свои голоса для ужесточения миграционных законов, иначе республиканцы будут вынуждены "играть намного жестче".