Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

Американський лідер відзначив, що власникам таких віз можуть надати "потенційний шлях до громадянства"

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп анонсував зміни для власників американських віз H1-B. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter американського лідера.

Відзначимо, H1-B - це тимчасові робочі візи, призначені для найму висококваліфікованих співробітників з-за кордону.

"Власники H1-B у Сполучених Штатах можуть бути впевнені, що скоро відбудуться зміни, які забезпечать простоту і впевненість у вашому перебуванні, включаючи потенційний шлях до громадянства. Ми хочемо заохочувати прагнення талановитих і висококваліфікованих людей вибирати кар'єру в США", - написав глава США .

Як писало РБК-Україна в кінці жовтня минулого року, Трамп планує скасувати порядок, при якому Штати автоматично надають громадянство дітям нелегалів або негромадян, народженим на території країни. Він підкреслював, що його адміністрація працює над підготовкою відповідного указу.

Американський лідер також заявив, що громадянство за правом народження для дітей мігрантів та негромадян країни обходиться Штатам у мільярди доларів.

Нагадаємо, американський президент також заявляв, що Штати більше не будуть витрачати мільярди доларів на незаконну міграцію. Він відзначав, що демократи повинні дати свої голоси для посилення міграційних законів, інакше республіканці будуть змушені "грати набагато жорсткіше".