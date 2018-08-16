Трамп аннулировал допуск к секретным документам бывшему главе ЦРУ

Дональд Трамп считает, что Бреннан пытался сеять хаос вокруг Белого дома

Дональд Трамп отменил доступ экс-директора ЦРУ Джона Бреннана к секретным документам, обвинив его в попытках "сеять хаос" используя доступ секретной информации. Об этом сообщает Reuters.

Данное решение президента США зачитала пресс-секретарь Сара Андерс во время ежедневного брифинга для прессы.

Бреннона обвинили в непредсказуемом поведении, необъективности, а также в отсутствии доверия, напомнив как он в 2014 году незаконно получил доступ к компьютерам сотрудников аппарата Конгресса.

Со слов пресс-секретаря, Дональд Трамп обратил внимание, что Бреннон использовал доступ до секретной информации что бы выступать с неподтвержденными обвинениями в СМИ и интернете. Также президент США отметил, что этими действиями екс-директор ЦРУ содействовал противникам США, с целью посеять хаос около Белого дома.

Кроме этого, в заявлении Дональда Трампа идет речь об изучении допуска к секретной информации еще у некоторых бывших чиновников США. Среди них присуствуют бывший директор ЦРУ Майкл Хэйден, бывший директор ФБР Майк Хэйден, экс-глава ФБР Джеймс Коми, бывший глава нацразведки Джеймс Клэппер и бывший советник по нацбезопасности Сьюзан Райс.

Напомним, Трамп раскритиковал оборонный бюджет США в части Крыма и России. Трампу не понравились положения, запрещающие финансирование любых проектов, где предполагается признание права России на Крым а также запрещают военное сотрудничество с Россией до того времени, пока РФ не выведет войска из Украины.