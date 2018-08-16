Трамп анулював допуск до секретних документів колишнього глави ЦРУ

Дональд Трамп вважає, що Бреннан намагався сіяти хаос навколо Білого дому

Дональд Трамп скасував доступ екс-директора ЦРУ Джона Бреннана до секретних документів, звинувативши його у намаганні "сіяти хаос" використовуючи доступ секретної інформації. Про це повідомляє Reuters.

Це рішення президента США зачитала прес-секретар Сара Андерс під час щоденного брифінгу для преси.

Бреннона звинуватили у непередбаченій поведінці, необ'єктивності, а також у відсутності довіри, нагадавши як він у 2014 році незаконно отримав доступ до комп'ютерів співробітників апарату Конгресу.

Зі слів прес-секретаря, Дональд Трамп звернув увагу, що Бреннон використовував доступ до секретної інформації що б виступати з непідтвердженими звинуваченнями в ЗМІ та інтернеті. Також президент США зазначив, що цими діями екс-директор ЦРУ сприяв супротивникам США, з метою посіяти хаос біля Білого дому.

Крім цього, в заяві Дональда Трампа йдеться про вивчення допуску до секретної інформації ще у деяких колишніх чиновників США. Серед них присутні колишній директор ЦРУ Майкл Хейден, колишній директор ФБР Майк Хейден, екс-глава ФБР Джеймс Комі, колишній глава нацрозвідки Джеймс Клеппер і колишній радник з нацбезпеки Сюзан Райс.

Нагадаємо, Трамп розкритикував оборонний бюджет США в частині Криму і Росії. Трампу не сподобалися положення, що забороняють фінансування будь-яких проектів, де передбачається визнання права Росії на Крим, а також забороняють військове співробітництво з Росією до того часу, поки РФ не виведе війська з України.