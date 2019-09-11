Президент США пообещал продолжить борьбу с "Талибаном"

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/helsinki2018)

По словам Трампа, США уже 4 дня подряд наносят удары по позициям талибов

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп пообещал продолжить военную операцию против радикальной группировки "Талибан" в Афганистане. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

По словам Трампа, Вашингтон готов нанести ответный удар с применением всех возможных средств в случае попыток "Талибана" совершить новые теракты на территории США.

"У нас были запланированы мирные переговоры (с талибами - ред.) несколько дней назад. Я их отменил, когда узнал, что они убили замечательного американского солдата из Пуэрто-Рико и еще 11 ни в чем не повинных людей. Они думали, что используют атаки для демонстрации силы, но на самом деле они показали свою наибольшую слабость", - заявил американский президент, вспоминая недавний теракт вблизи посольства США в Кабуле.

Президент США рассказал, что американские войска в Афганистане уже 4 дня подряд наносят удары по позициям боевиков "Талибана".

"За последние четыре дня мы сильнее наносим удары по нашим врагам, чем когда-либо прежде, мы продолжим это делать", - подчеркнул он.

Также Трамп отметил, что Вашингтон не стремится вступать в конфликт с кем-то, однако он готов нанести мощный ответ.

"Мы не стремимся к конфликту, но если кто-либо осмелится нанести удар по нашей стране, мы ответим всеми возможными средствами, которые есть в распоряжении США", - добавил глава Белого дома.

Напомним, ранее сообщалось, что Вашингтон решил расширить санкции против лидеров и участников террористических группировок. В санкционный список Госдепа попали 12 лидеров террористических организаций, включая "Хезболлу", ХАМАС, "Исламский джихад", "Исламское государство" и "Талибан".