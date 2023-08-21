Тракторист під Харковом підірвався на протитанковій міні

Під Харковом тракторист сьогодні, 21 серпня, підірвався на протитанковій міні й дістав поранення середньої тяжкості.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
"21 серпня надійшла інформація про черговий факт підриву сільськогосподарської техніки на ворожій міні", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що подія сталась близько 10:00 у селі Шестакове Чугуївського району Харківської області.
Фото: Шестакове (google.com/maps)
У ДСНС повідомили, що під час польових робіт 51-річний тракторист отримав мінно-вибухову травму, наїхавши ймовірно на протитанкову міну. Його госпіталізували до лікувального закладу у стані середньої важкості.
Внаслідок війни з Росією, у фронтових регіонах залишається високою мінна небезпека. У зв'язку з цим цивільних закликають:
У разі виявлення підозрілого предмета повідомте про "знахідку" в ДСНС або ж в Нацполіцію за телефонами 101 й 102.
Нагадаємо, що раніше в селі Руська Лозова Харківського району 73-річний чоловік підірвався на вибухонебезпечному предметі.
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