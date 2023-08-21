Тракторист под Харьковом подорвался на противотанковой мине

Под Харьковом тракторист сегодня, 21 августа, подорвался на противотанковой мине и получил ранения средней тяжести.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области.
"21 августа поступила информация об очередном факте подрыва сельскохозяйственной техники на вражеской мине", - говорится в сообщении.
Отмечается, что событие произошло около 10:00 в селе Шестаково Чугуевского района Харьковской области.
Фото: Шестаково (google.com/maps)
В ГСЧС сообщили, что во время полевых работ 51-летний тракторист получил минно-взрывную травму, наехав вероятно на противотанковую мину. Его госпитализировали в лечебное учреждение в состоянии средней тяжести.
Вследствие войны с Россией, во фронтовых регионах остается высокой минная опасность. В связи с этим гражданских призывают:
В случае обнаружения подозрительного предмета сообщите о "находке" в ГСЧС или в Нацполицию по телефонам 101 и 102.
Напомним, что ранее в селе Русская Лозовая Харьковского района 73-летний мужчина взорвался на взрывоопасном предмете.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.