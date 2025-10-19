Трагедії ледь вдалось уникнути: на висоті 11 000 м вибухнуло лобове скло пасажирського літака

Під час рейсу UA1093 з Денвера до Лос-Анджелеса на борту перебували 140 пасажирів і членів екіпажу, коли на висоті близько 36 000 футів (приблизно 11 000 м) пілоти виявили тріщину на лобовому склі.

Екіпаж був змушений знизити висоту та направити літак до найближчого аеропорту - Солт-Лейк-Сіті. Посадка пройшла успішно, жертв серед пасажирів не було, проте головний пілот отримав незначні травми від осколків скла. Пасажирів після ремонту перевезли на інший літак Boeing 737 MAX 9, що призвело до шестигодинної затримки рейсу.

Особливість цього випадку полягає в деталях ушкодження. За фотографіями, опублікованими у мережі, на склі помітні сліди опіків, а на руці пілота - синці, що свідчить про високошвидкісний удар, а не просто структурну тріщину. Експерти припускають, що причиною могло стати космічне сміття або невеликий метеорит, проте офіційного підтвердження цього поки немає.

Хоча тріщини лобових стекол у літаках рідко трапляються, вони зазвичай пов’язані з перепадом тиску або механічним навантаженням. Наявність видимих слідів опіків робить цей випадок унікальним і підлягає ретельному розслідуванню авіаційними органами.

Екіпаж діяв професійно: знизив висоту, забезпечив безпечну посадку і пріоритетно поставив безпеку пасажирів на перше місце. Попри незвичайність ситуації, політ завершився без додаткових проблем.