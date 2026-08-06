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Трагедія у Вишневому: журналіст закликав перевірити чоловіка впливової судді Ішуніної

21:16 06.08.2026 Чт
2 хв
Правоохоронців закликають звернути увагу на впливових осіб, які досі залишалися поза увагою слідчих
aimg Сергій Новіков
Трагедія у Вишневому: журналіст закликав перевірити чоловіка впливової судді Ішуніної За справою вибухів у Вишневому закликають перевірити родину судді (фото: Getty Images)
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Розслідування вибуху у Вишневому після російського ракетного удару може розширити коло підозрюваних. Журналіст Володимир Бондаренко вимагає від правоохоронців дослідити роль працівника ДАХК "Артем" у цій трагедії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на допис медійника у Facebook

Бондаренко нагадав, що внаслідок вибуху загинули дев'ятеро людей, десятки отримали тяжкі поранення, сотні мешканців зазнали шкоди, а понад 600 осіб були евакуйовані.

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За його словами, значну кількість боєприпасів зберігали у приміщеннях, які не відповідали вимогам безпеки та не були призначені для цього.

Наразі у справі за підозрою у службовій недбалості затримано генерального директора АТ "Компанія авіаційного та ракетно-технічного машинобудування" (ДАХК "Артем") Миколу Андріяша та його заступника Руслана Кучинського.

Водночас журналіст переконаний, що слідство має перевірити й інших працівників даного підприємства.

Зокрема, він звернув увагу на Костянтина Ішуніна, який, згідно з декларацією в реєстрі НАЗК, обіймає посаду в АТ "Компанія авіаційного та ракетно-технічного машинобудування".

Автор допису стверджує, що раніше Ішунін був пов'язаний із підприємствами ПП "Донора" та ПП "Дронг", які згадувалися у кримінальному провадженні щодо ймовірного розкрадання державних коштів під час виконання військових контрактів.

Також Бондаренко висловлює припущення про його можливі зв'язки з особами з оточення колишнього народного депутата, посилаючись на відкриті судові рішення.

Окремо журналіст звернув увагу на те, що дружиною Костянтина Ішуніна є суддя Солом'янського районного суду міста Києва Лариса Миколаївна Ішуніна.

На думку Бондаренка, сімейні зв'язки з представницею судової гілки влади можуть вплинути на повноту та неупередженість перевірки правоохоронцями озвучених фактів.

У зв'язку з цим автор допису висловив сподівання, що СБУ та інші компетентні органи детально дослідять усі обставини та встановлять вичерпне коло осіб, причетних до організації зберігання боєприпасів.

Нагадаємо, російські окупанти атакували 6 липня Вишневе Київської області. Внаслідок удару у містечку пролунали потужні вибухи та відбулася повторна детонація.

Згодом стало відомо, що був атакований склад боєприпасів одного з підприємств "Укроборонпрому".

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Київська область Вибух боєприпасів Вишневое
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