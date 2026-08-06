Трагедия в Вишневом: журналист призвал проверить мужа влиятельной судьи Ишуниной

Расследование взрыва в Вишневом после российского ракетного удара может расширить круг подозреваемых. Журналист Владимир Бондаренко требует от правоохранительных органов расследовать роль работника ГАХК "Артем" в этой трагедии.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение медийщика в Facebook

Бондаренко напомнил, что в результате взрыва погибли девять человек, десятки получили тяжелые ранения, сотни жителей получили ущерб, а более 600 человек были эвакуированы.

По его словам, значительное количество боеприпасов хранилось в помещениях, которые не отвечали требованиям безопасности и не были предназначены для этого.

По делу по подозрению в служебной халатности задержан генеральный директор АО "Компания авиационного и ракетно-технического машиностроения" (ГАХК "Артем") Николай Андрияш и его заместитель Руслан Кучинский.

В то же время, журналист убежден, что следствие должно проверить и других работников данного предприятия.

В частности, он обратил внимание на Константина Ишунина, который, согласно декларации в реестре НАПК, занимает должность в АО "Компания авиационного и ракетно-технического машиностроения".

Автор сообщения утверждает, что ранее Ишунин был связан с предприятиями ЧП "Донора" и ЧП "Дронг" , которые упоминались в уголовном производстве по вероятному хищению государственных средств во время выполнения военных контрактов.

Также Бондаренко высказывает предположение о его возможных связях с лицами из окружения бывшего народного депутата, ссылаясь на открытые судебные решения.

Отдельно журналист обратил внимание на то, что женой Константина Ишунина является судья Соломенского районного суда города Киева Лариса Николаевна Ишунина.

По мнению Бондаренко, семейные связи с представительницей судебной ветви власти могут повлиять на полноту и беспристрастность проверки правоохранителями озвученных фактов.

В связи с этим автор сообщения выразил надежду, что СБУ и другие компетентные органы подробно исследуют все обстоятельства и установят исчерпывающий круг лиц, причастных к организации хранения боеприпасов.