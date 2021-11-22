Трагедия на рождественском параде в США: количество жертв и пострадавших возросло

Вследствие наезда автомобиля на людей, которые пришли на рождественский парад в штате Висконсин , погибло 5 человек. Также насчитывают более 40 раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"На данный момент мы можем подтвердить, что пять человек погибли и более 40 получили ранения. Однако эти цифры могут измениться по мере сбора дополнительной информации", - говорится в сообщении полицейского управления города Уокешо, где произошла трагедия.

Начальник полиции Дэн Томпсон рассказал журналистам, что подозреваемый находится под стражей, а автомобиль был найден после инцидента примерно за 32 км от города.

По словам Томпсона, неизвестно, был ли этот инцидент связан с терроризмом, но опасности больше не было.