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Трагедия на рождественском параде в США: количество жертв и пострадавших возросло

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США, Понедельник 22 ноября 2021 10:32
Трагедия на рождественском параде в США: количество жертв и пострадавших возросло Фото:
Автор: Иванна Шовкун

Вследствие наезда автомобиля на людей, которые пришли на рождественский парад в штате Висконсин, погибло 5 человек. Также насчитывают более 40 раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"На данный момент мы можем подтвердить, что пять человек погибли и более 40 получили ранения. Однако эти цифры могут измениться по мере сбора дополнительной информации", - говорится в сообщении полицейского управления города Уокешо, где произошла трагедия.

Начальник полиции Дэн Томпсон рассказал журналистам, что подозреваемый находится под стражей, а автомобиль был найден после инцидента примерно за 32 км от города.

По словам Томпсона, неизвестно, был ли этот инцидент связан с терроризмом, но опасности больше не было.

Напомним, в английском городе Ливерпуль произошел взрыв автомобиля вблизи госпиталя. В результате инцидента погиб один человек, еще один пострадал.

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