Трагедія в Нікополі: жінка загинула через атаку дрона, є поранений та руйнування (фото)

У Нікополі внаслідок ворожих атак FPV-дронами загинула 23-річна жінка. Ще один мешканець отримав поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Дніпропетровської ОДА Сергія Лисака.

Глава ОВА також розповів, що внаслідок іншої атаки безпілотниками постраждав 62-річний чоловік, який зараз перебуває на амбулаторному лікуванні.

"Трагедія сталася через ворожий удар FPV-дроном. Щирі співчуття рідним і близьким", - пояснив він.

За даними Лисака, сьогодні, 11 жовтня, у Нікополі загинула 23-річна жінка.

Зауважимо, що лиш вчора російські війська атакували Дніпропетровську область. Під ударом була енергетична інфраструктура.

За словами начальника Криворізької районної військової адміністрації Євгена Ситниченка, було пошкоджено будівлю приватного підприємства в Кривому Розі. Сталася пожежа, яку наразі вже загасили співробітники ДСНС.

Троє чоловіків отримали поранення середньої тяжкості. Двоє з них перебувають у лікарні під наглядом лікарів.

Ситниченко зазначив, що агресор масовано атакував область дронамита ракетами. Вибухи лунали у Дніпрі, Кам'янському, на Криворіжжі. Під ударом була енергетична інфраструктура. Виникли пожежі, наслідки ще уточнюються.

Під ударом також була Нікопольщина. По ній противник цілив артилерією та обстрілював з РСЗВ "Град". Потерпали Нікополь і Марганець. Обстеження території триває.

Детальніше про всі наслідки ворожих ударів по Україні 10 жовтня, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.