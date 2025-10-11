ua en ru
Трагедія в Нікополі: жінка загинула через атаку дрона, є поранений та руйнування (фото)

Нікополь, Субота 11 жовтня 2025 14:49
Трагедія в Нікополі: жінка загинула через атаку дрона, є поранений та руйнування (фото) Фото: жінка загинула через атаку дрона (facebook.com)
Автор: Каріна Левицька

У Нікополі внаслідок ворожих атак FPV-дронами загинула 23-річна жінка. Ще один мешканець отримав поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Дніпропетровської ОДА Сергія Лисака.

За даними Лисака, сьогодні, 11 жовтня, у Нікополі загинула 23-річна жінка.

"Трагедія сталася через ворожий удар FPV-дроном. Щирі співчуття рідним і близьким", - пояснив він.

Трагедія в Нікополі: жінка загинула через атаку дрона, є поранений та руйнування (фото)

Глава ОВА також розповів, що внаслідок іншої атаки безпілотниками постраждав 62-річний чоловік, який зараз перебуває на амбулаторному лікуванні.

"Пошкоджені магазин, п'ятиповерхівка, інфраструктура", - додав він.

Зауважимо, що лиш вчора російські війська атакували Дніпропетровську область. Під ударом була енергетична інфраструктура.

За словами начальника Криворізької районної військової адміністрації Євгена Ситниченка, було пошкоджено будівлю приватного підприємства в Кривому Розі. Сталася пожежа, яку наразі вже загасили співробітники ДСНС.

Троє чоловіків отримали поранення середньої тяжкості. Двоє з них перебувають у лікарні під наглядом лікарів.

Ситниченко зазначив, що агресор масовано атакував область дронамита ракетами. Вибухи лунали у Дніпрі, Кам'янському, на Криворіжжі. Під ударом була енергетична інфраструктура. Виникли пожежі, наслідки ще уточнюються.

Під ударом також була Нікопольщина. По ній противник цілив артилерією та обстрілював з РСЗВ "Град". Потерпали Нікополь і Марганець. Обстеження території триває.

Детальніше про всі наслідки ворожих ударів по Україні 10 жовтня, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

