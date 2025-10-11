ua en ru
Сб, 11 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Трагедия в Никополе: женщина погибла из-за атаки дрона, есть раненый и разрушения (фото)

Никополь, Суббота 11 октября 2025 14:49
UA EN RU
Трагедия в Никополе: женщина погибла из-за атаки дрона, есть раненый и разрушения (фото) Фото: женщина погибла из-за атаки дрона (facebook.com)
Автор: Карина Левицкая

В Никополе в результате вражеских атак FPV-дронами погибла 23-летняя женщина. Еще один житель получил ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОГА Сергея Лысака.

По данным Лысака, сегодня, 11 октября, в Никополе погибла 23-летняя женщина.

"Трагедия произошла из-за вражеского удара FPV-дроном. Искренние соболезнования родным и близким", - пояснил он.

Трагедия в Никополе: женщина погибла из-за атаки дрона, есть раненый и разрушения (фото)

Глава ОВА также рассказал, что в результате другой атаки беспилотниками пострадал 62-летний мужчина, который сейчас находится на амбулаторном лечении.

"Повреждены магазин, пятиэтажка, инфраструктура", - добавил он.

Заметим, что только вчера российские войска атаковали Днепропетровскую область. Под ударом была энергетическая инфраструктура.

По словам начальника Криворожской районной военной администрации Евгения Ситниченко, было повреждено здание частного предприятия в Кривом Роге. Произошел пожар, который сейчас уже потушили сотрудники ГСЧС.

Трое мужчин получили ранения средней тяжести. Двое из них находятся в больнице под наблюдением врачей.

Ситниченко отметил, что агрессор массированно атаковал область дронами и ракетами. Взрывы раздавались в Днепре, Каменском, на Криворожье. Под ударом была энергетическая инфраструктура. Возникли пожары, последствия еще уточняются.

Под ударом также была Никопольщина. По ней противник целился артиллерией и обстреливал из РСЗО "Град". Пострадали Никополь и Марганец. Обследование территории продолжается.

Подробнее обо всех последствиях вражеских ударов по Украине 10 октября, можно узнать в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Никополь Война России против Украины
Новости
Солдаты из КНДР не помогают военным РФ в Сумской области, но их лучше кормят, - ISW
Солдаты из КНДР не помогают военным РФ в Сумской области, но их лучше кормят, - ISW
Аналитика
"Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина "Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит