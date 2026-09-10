Трагедія в Милі: посадовцю СБУ оголосили підозру за зберігання боєприпасів

Керівнику одного з підрозділів СБУ повідомили про підозру через порушення при зберіганні боєприпасів у селі Мила на Київщині, де після атаки РФ і детонації загинули 35 людей. Його вже відправили під варту.

28 серпня близько 20:10 російські війська атакували безпілотниками складські приміщення одного з підприємств у селі Мила Бучанського району.

Частину з них використовував підрозділ СБУ. Після влучання почалася детонація боєприпасів, а вибухи та пожежа поширилися на сусідні об'єкти.

Унаслідок атаки та детонації загинули 35 людей, ще одна людина вважається зниклою безвісти. Постраждала 21 особа, серед них двоє дітей, поліцейські та рятувальники. Найбільших руйнувань зазнав розташований поруч пансіонат для людей похилого віку.

Фото: Наслідки вибуху боєприпасів у селі Мила (dbr.gov.ua)

Що загрожує посадовцю

Посадовцю оголосили підозру в бездіяльності військової влади в умовах воєнного стану - за це загрожує до 10 років в'язниці. Печерський районний суд Києва вже відправив чоловіка під варту з альтернативою застави.

Фото: Керівнику одного з підрозділів СБУ повідомили про підозру за неналежне зберігання боєприпасів. (dbr.gov.ua)

За даними слідства, підозрюваний як керівник підрозділу відповідав за зберігання озброєння та боєприпасів і допустив їх розміщення у приміщенні колишнього овочесховища.

Встановлено, що склад від початку не мав необхідного паспорта та не відповідав вимогам безпеки для зберігання вибухонебезпечних предметів. До того ж він розташовувався менш ніж за 100 метрів від житлової забудови.

За матеріалами слідства, також не дотримувалися вимоги щодо допустимої кількості боєприпасів та їх розосередження, що мало б зменшити ризик одночасної детонації.

Слідство також перевіряє, чи належно контролювали безпеку об'єкта та чи вживали заходів для посилення його протиповітряного прикриття.

Призначено вибухотехнічні та пожежно-технічні експертизи. Наразі встановлюють й інших осіб, чиї дії або бездіяльність могли вплинути на масштаби наслідків.