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Трагедия в Миле: чиновнику СБУ объявили подозрение за хранение боеприпасов

10:32 10.09.2026 Чт
2 мин
Склад для боеприпасов обустроили в бывшем овощехранилище
aimg Валерия Абабина
Трагедия в Миле: чиновнику СБУ объявили подозрение за хранение боеприпасов Фото: Последствия взрыва боеприпасов в селе Мила (t.me/dsns_telegram)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Руководителю одного из подразделений СБУ сообщили о подозрении из-за нарушений при хранении боеприпасов в селе Мила Киевской области, где после атаки РФ и детонации погибли 35 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис Генерального прокурора .

28 августа около 20:10 российские войска атаковали беспилотниками складские помещения одного из предприятий в селе Мила Бучанского района.

Часть из них использовало подразделение СБУ. После попадания началась детонация боеприпасов, а взрывы и пожар распространились на соседние объекты.

В результате атаки и детонации погибли 35 человек, еще один человек считается пропавшим без вести. Пострадал 21 человек, среди них двое детей, полицейские и спасатели. Наибольшие разрушения испытал расположенный рядом пансионат для пожилых людей.

В чем подозревают чиновника

По данным следствия, подозреваемый в качестве руководителя подразделения отвечал за хранение вооружения и боеприпасов и допустил их размещение в помещении бывшего овощехранилища.

Установлено, что склад изначально не имел необходимого паспорта и не отвечал требованиям безопасности хранения взрывоопасных предметов. К тому же он располагался менее чем в 100 метрах от жилой застройки.

По материалам следствия, также не соблюдались требования о допустимом количестве боеприпасов и их рассредоточении, что должно уменьшить риск одновременной детонации.

Ему инкриминируют умышленное невыполнение военным должностным лицом действий, которые она должна была выполнить по обязанностям, в условиях военного положения, что повлекло тяжкие последствия. Подозреваемому уже избрали меру пресечения.

Следствие также проверяет, правильно ли контролировали безопасность объекта и принимали ли меры для усиления его противовоздушного прикрытия.

Назначены взрывотехнические и пожарно-технические экспертизы. В настоящее время устанавливают и другие лица, чьи действия или бездействие могли повлиять на масштабы последствий.

Напомним, трагедия в селе Мила произошла вечером 28 августа - среди погибших был и глава Дмитриевской общины Тарас Дидич. В результате детонации повреждено 14 многоквартирных и 191 частный дом, отдельные здания уничтожены полностью.

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