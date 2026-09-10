Трагедия в Миле: чиновнику СБУ объявили подозрение за хранение боеприпасов
Руководителю одного из подразделений СБУ сообщили о подозрении из-за нарушений при хранении боеприпасов в селе Мила Киевской области, где после атаки РФ и детонации погибли 35 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис Генерального прокурора .
28 августа около 20:10 российские войска атаковали беспилотниками складские помещения одного из предприятий в селе Мила Бучанского района.
Часть из них использовало подразделение СБУ. После попадания началась детонация боеприпасов, а взрывы и пожар распространились на соседние объекты.
В результате атаки и детонации погибли 35 человек, еще один человек считается пропавшим без вести. Пострадал 21 человек, среди них двое детей, полицейские и спасатели. Наибольшие разрушения испытал расположенный рядом пансионат для пожилых людей.
В чем подозревают чиновника
По данным следствия, подозреваемый в качестве руководителя подразделения отвечал за хранение вооружения и боеприпасов и допустил их размещение в помещении бывшего овощехранилища.
Установлено, что склад изначально не имел необходимого паспорта и не отвечал требованиям безопасности хранения взрывоопасных предметов. К тому же он располагался менее чем в 100 метрах от жилой застройки.
По материалам следствия, также не соблюдались требования о допустимом количестве боеприпасов и их рассредоточении, что должно уменьшить риск одновременной детонации.
Ему инкриминируют умышленное невыполнение военным должностным лицом действий, которые она должна была выполнить по обязанностям, в условиях военного положения, что повлекло тяжкие последствия. Подозреваемому уже избрали меру пресечения.
Следствие также проверяет, правильно ли контролировали безопасность объекта и принимали ли меры для усиления его противовоздушного прикрытия.
Назначены взрывотехнические и пожарно-технические экспертизы. В настоящее время устанавливают и другие лица, чьи действия или бездействие могли повлиять на масштабы последствий.
Напомним, трагедия в селе Мила произошла вечером 28 августа - среди погибших был и глава Дмитриевской общины Тарас Дидич. В результате детонации повреждено 14 многоквартирных и 191 частный дом, отдельные здания уничтожены полностью.