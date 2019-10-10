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Трагедия MH17: Нидерланды проведут расследование по "закрытию неба" на Донбассе

Новости » Политика    10.10.2019 - 15:23
Трагедия MH17: Нидерланды проведут расследование по "закрытию неба" на Донбассе
Фото: Стеф Блок (twitter.com/frontbenchernl)

Украина продолжает сотрудничать с Нидерландами в расследовании катастрофы

Нидерланды планируют получить больше информации относительно закрытия воздушного пространства над востоком Украины в то время, когда был сбит МН17. Об этом заявил министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок в ходе пресс-конференции с главой МИД Украины Вадимом Пристайко.

По его словам, расследование должно также исследовать ситуацию с закрытием воздушного пространства окрестных районов.

"Парламент Нидерландов попросил мое правительство получить больше информации относительно закрытия воздушного пространства над востоком Украины в то время, когда был сбит МН17. Это просьба провести расследование фактов, это не является правовым расследованием. Это расследование должно также исследовать ситуацию с закрытием воздушного пространства окрестных районов, включая территории РФ", - заявил глава МИД Нидерландов.

По его словам, с самого начала расследования трагедии MH17 члены семей погибших спрашивали, почему воздушное пространство в районе не было закрыто.

"На прошлой неделе они попросили меня от имени правительства провести расследование, почему не было закрыто воздушное пространство, как воздушное пространство над Украиной, так и Россией. Поэтому мы попросим, чтобы специализированные следственные органы провели это расследование, но оно не имеет никакого отношения ни к одной из процедур, которые сейчас происходят", - отметил он.

Также он отметил, что Украина хорошо сотрудничает в этом расследовании с Нидерландами.

"Мы очень благодарны, что с того трагического дня (катастрофы МН17, - ред.) мы очень хорошо сотрудничали с Украиной. Это сотрудничество является очень важным для нас... Хотя Нидерланды хотели бы увидеть другой результат этого процесса в отношении господина Цемаха, но мы понимаем, с какими объективными трудностями столкнулась Украина в этой ситуации. И теперь мы будем вместе ожидать начала судебного процесса, который должен начаться 9 марта 2020 года", - сказал Блок.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что глава МИД Нидерландов Стеф Блок обсудил вопросы расследования авиакатастрофы МН17 с президентом Украины Владимиром Зеленским. во время встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества по завершению расследования и проведения судебного процесса.

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Новости Украины НидерландыМН17
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