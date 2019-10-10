Трагедія MH17: Нідерланди проведуть розслідування щодо "закриття неба" на Донбасі

Фото: Стеф Блок (twitter.com/frontbenchernl)

Україна продовжує співпрацювати з Нідерландами в розслідуванні катастрофи

Нідерланди планують отримати більше інформації щодо закриття повітряного простору над сходом України в той час, коли було збито МН17. Про це заявив міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок у ході прес-конференції з главою МЗС України Вадимом Пристайко.

За його словами, розслідування повинно також дослідити ситуацію з закриттям повітряного простору навколишніх районів.

"Парламент Нідерландів попросив мій уряд отримати більше інформації щодо закриття повітряного простору над сходом України в той час, коли було збито МН17. Це прохання провести розслідування фактів, це не є правовим розслідуванням. Це розслідування повинно також дослідити ситуацію з закриттям повітряного простору навколишніх районів, включно з територією РФ", - заявив глава МЗС Нідерландів.

За його словами, від самого початку розслідування трагедії MH17 члени родин загиблих питали, чому повітряний простір в районі не було закрито.

"Минулого тижня вони попросили мене від імені уряду провести розслідування, чому не було закрито повітряний простір, як повітряний простір над Україною, так і Росією. Тож ми попросимо, щоб спеціалізовані слідчі органи провели це розслідування, але воно не має ніякого відношення до жодної з процедур, які наразі відбуваються", - зазначив він.

Крім того, Блок зазначив, що розслідування катастрофи буде проводитися незалежним слідчим органом.

"Це буде розслідування проводитися незалежним слідчим органом… Міністр Пристайко запевнив мене у тому, що Україна надаватиме усіляку допомогу в цьому", - заявив він.

Також він зазначив, що Україна добре співпрацює у цьому розслідуванні з Нідерландами.

"Ми дуже вдячні, що з того трагічного дня (катастрофи МН17, - ред.) ми дуже добре співпрацювали з Україною. Ця співпраця є дуже важливою для нас… Хоча Нідерланди хотіли б побачити інший результат з цього процесу стосовно пана Цемаха, але ми розуміємо, з якими об'єктивними труднощами зіткнулася Україна у цій ситуації. І тепер ми будемо разом очікувати початку судового процесу, який має розпочатися 9 березня 2020 року", - сказав Блок.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що глава МЗС Нідерландів Стеф Блок обговорив питання розслідування авіакатастрофи МН17 з президентом України Володимиром Зеленським. під час зустрічі сторони обговорили питання співпраці по завершенню розслідування та проведення судового процесу.