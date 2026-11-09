Трагедия в Камышевахе: из-под завалов уже вытащили 55 тел погибших

Спасатели уже извлекли 55 тел из-под завалов в Камышевахе после авиаудара. Личности 30 погибших полиция уже установила.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Национальной полиции Украины .

Идентификацией погибших занимаются полицейские центра розыска лиц, без вести пропавших при особых обстоятельствах.

Спасательным работам мешают росийские дроны. Они постоянно атакуют силовиков и работающую на месте технику.

Полицейские антидроновые отряды прикрывают локацию огнем. Работы продолжаются.

Как сообщало РБК-Украина ранее,число погибших в Камышевасе возросло до 40 человек , а еще более 30 могут находиться под завалами.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что россияне выпустили девять авиабомб: сначала по людям, пришедшим за гуманитарной помощью, а затем по спасателям и полицейским.