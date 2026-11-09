ua en ru
Пн, 09 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Мирные переговоры Олешки Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Трагедия в Камышевахе: из-под завалов уже вытащили 55 тел погибших

13:18 09.11.2026 Пн
1 мин
aimg Елена Чупровская
Трагедия в Камышевахе: из-под завалов уже вытащили 55 тел погибших Фото: погибших в Камышевахе идентифицируют (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

Спасатели уже извлекли 55 тел из-под завалов в Камышевахе после авиаудара. Личности 30 погибших полиция уже установила.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Национальной полиции Украины.

Идентификацией погибших занимаются полицейские центра розыска лиц, без вести пропавших при особых обстоятельствах.

Спасательным работам мешают росийские дроны. Они постоянно атакуют силовиков и работающую на месте технику.

Полицейские антидроновые отряды прикрывают локацию огнем. Работы продолжаются.

Как сообщало РБК-Украина ранее,число погибших в Камышевасе возросло до 40 человек , а еще более 30 могут находиться под завалами.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что россияне выпустили девять авиабомб: сначала по людям, пришедшим за гуманитарной помощью, а затем по спасателям и полицейским.

Также РБК-Украина писало, что 58 человек считались пропавшими без вести после удара.

Начальник Запорожской ОВА Михаил Семикин назвал его самым массовым по числу погибших в области почти пять лет полномасштабной войны.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Запорожская область Взрыв
Новости
В Киеве обломки дрона упали возле школы
В Киеве обломки дрона упали возле школы
Аналитика
Сдать территории без военного поражения – это капитуляция: интервью с Андреем Ильенко
Владимир Куреннойзаместитель генерального директора РБК-Украина Сдать территории без военного поражения – это капитуляция: интервью с Андреем Ильенко