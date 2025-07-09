В Херсонской области российский дрон унес жизнь годовалого мальчика: в ОВА показали фото
Российские оккупанты сегодня, 9 июля, днем ударили по селу Правдино в Херсонской области. В результате атаки погиб мальчик, которому был всего год и два месяца.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина в Telegram.
"Эти детские игрушки, разбросанные взрывной волной, принадлежали Диме, которому был всего год и два месяца. Сегодня его убила россия - безжалостно и целеустремленно", - написал Прокудин.
Фото: последствия удара по селу Правдино (t.me/olexandrprokudin)
По его словам, россияне ударили по частному дому в селе Правдино, где ребенок находился со своей прабабушкой.
Глава ОВА выразил сочувствия семье погибшего мальчика и пообещал месть оккупантам.
Россияне наносят удары по детям
Напомним, в апреле российские оккупанты нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Ракета разорвалась возле детской площадки.
Как выяснилось позже, российская баллистика была с кассетной боевой частью - чтобы вызвать больше жертв среди мирного населения.
В результате удара погибли девять детей. В ООН назвали это самым массовым убийством детей с начала полномасштабной войны.
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