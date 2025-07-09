В Херсонской области российский дрон унес жизнь годовалого мальчика: в ОВА показали фото

Российские оккупанты сегодня, 9 июля, днем ударили по селу Правдино в Херсонской области. В результате атаки погиб мальчик, которому был всего год и два месяца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина в Telegram.

"Эти детские игрушки, разбросанные взрывной волной, принадлежали Диме, которому был всего год и два месяца. Сегодня его убила россия - безжалостно и целеустремленно", - написал Прокудин. Фото: последствия удара по селу Правдино (t.me/olexandrprokudin) По его словам, россияне ударили по частному дому в селе Правдино, где ребенок находился со своей прабабушкой. Глава ОВА выразил сочувствия семье погибшего мальчика и пообещал месть оккупантам.