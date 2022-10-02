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Трагедія на футбольному полі. В Індонезії внаслідок тисняви загинуло 129 людей

Фото: В Індонезії 129 людей загинули у тисняві на футбольному матчі (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

В Індонезії сталася масштабна бійка на футбольному полі. Внаслідок заворушень і тисняви загинули щонайменше 129 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Трагедія сталася на стадіоні в місті Маланзі у Східній Яві після щогли двох команд Persebaya Surabaya та Arema FC, яка зазнала поразки. Вболівальники команди, що програла, кинулися на поле.

Поліції застосувала сльозогінний газ, викликавши тисняву, що призвела до випадків ядухи.

"По-перше, стався бунт. Це стало анархічним. Вони (вболівальники – ред.) почали нападати на офіцерів, ушкоджували машини", - сказав начальник поліції Східної Яви Ніко Афінта.

Внаслідок заворушень загинули 129 людей, серед яких жінки та діти, а також двоє поліцейських.

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ФутболИндонезия