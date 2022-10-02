Трагедия на футбольном поле. В Индонезии в результате давки погибли 129 человек

В Индонезии произошла масштабная драка на футбольном поле. В результате беспорядков и давки погибли по меньшей мере 129 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Трагедия произошла на стадионе в городе Маланге в Восточной Яве после матча двух команд Persebaya Surabaya и Arema FC, которая потерпела поражение. Болельщики проигравшей команды ринулись на поле.
Полиция применила слезоточивый газ, вызвав давку, когда фанаты бежали к выходу. Это привело к случаям удушья.
"Во-первых, произошел бунт. Это стало анархическим. Они (болельщики - ред.) начали нападать на офицеров, повреждали машины", - сказал начальник полиции Восточной Явы Нико Афинта.
В результате беспорядков погибли 129 человек, среди которых женщины и дети, а также двое полицейских. Еще 180 человек получили ранения. Это стало самой большой трагедией на футбольном поле. Министр спорта и молодежи Индонезии Зайнудин Амали поручил провести расследование.
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