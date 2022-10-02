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Трагедия на футбольном поле. В Индонезии в результате давки погибли 129 человек

Фото: В Индонезии 129 человек погибли в давке на футбольном матче (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Индонезии произошла масштабная драка на футбольном поле. В результате беспорядков и давки погибли по меньшей мере 129 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Трагедия произошла на стадионе в городе Маланге в Восточной Яве после матча двух команд Persebaya Surabaya и Arema FC, которая потерпела поражение. Болельщики проигравшей команды ринулись на поле.

Полиция применила слезоточивый газ, вызвав давку, когда фанаты бежали к выходу. Это привело к случаям удушья.

"Во-первых, произошел бунт. Это стало анархическим. Они (болельщики - ред.) начали нападать на офицеров, повреждали машины", - сказал начальник полиции Восточной Явы Нико Афинта.

В результате беспорядков погибли 129 человек, среди которых женщины и дети, а также двое полицейских. Еще 180 человек получили ранения. Это стало самой большой трагедией на футбольном поле. Министр спорта и молодежи Индонезии Зайнудин Амали поручил провести расследование.

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ФутболИндонезия