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Трагедія біля укриття у Києві: керівника поліклініки відправили під домашній арешт

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Київ, Субота 03 червня 2023 12:54
Трагедія біля укриття у Києві: керівника поліклініки відправили під домашній арешт Фото: керівника поліклініки у Києві відправили під домашній арешт (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Суд обрав запобіжний захід керівнику поліклініки Деснянського району Києва, біля якої в ніч на 1 червня загинули троє людей. Вони бігли до укриття, яке було зачинене.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Суд у столиці відправив керівник поліклініки під цілодобовий домашній арешт.

Нагадаємо, раніше правоохоронці оголосили підозру чотирьом фігурантам справи про загибель людей біля закритого укриття у Києві. Їх підозрюють у службовій недбалості та залишенні в небезпеці.

Трагедія у Києві

Нагадаємо, в ніч на 1 червня Росія атакувала Київ ракетами, сили ППО збили всі ворожі цілі, але уламки впали у декількох районах столиці.

Зокрема, у Деснянському районі уламки ракети впали біля укриття поліклініки. Внаслідок інциденту загинули дитина, її мама та ще одна жінка. Виявилося, що люди бігли до укриття, яке на момент обстрілу було закритим.

Поліція відкрила кримінальну справу за даним фактом, а трьох чиновників та охоронця затримали.

Після трагедії у Києві та по всій Україні проводять перевірки укриттів. Такий наказ дав президент Володимир Зеленський.

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