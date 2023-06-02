Трагедія біля укриття в Києві: чиновникам та охоронцю повідомили про підозру

Чотирьом фігурантам справи, що пов'язана з загибеллю людей біля зачиненого укриття, повідомили про підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію України.

"Фігурантам інкримінують службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки та залишення у небезпеці, що спричинило смерть осіб", - повідомили правоохоронці.

Поліцейські повідомили, що вони опитали:

очевидців,

потерпілих,

та персонал медустанови.

На місці події слідчі вилучили службову документацію, а також відшукали ключі, якими можна було відчинити укриття з обох сторін. Правоохоронці також зайшли до бомбосховища та переконались, що вхідні двері й справді були зачинені.

"У ході досудового розслідування у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України слідчі затримали чотирьох осіб: першу заступницю Деснянської районної державної адміністрації, директора лікарні, заступника директора з технічних питань та охоронця медзакладу", - додали в поліції.

Трагедія біля укриття в Києві

Нагадаємо, вночі 1 червня російські військові здійснили обстріл Києва за допомогою балістичних ракет "Іскандер". Сили ППО змогли збити всі повітряні цілі, однак уламки від ракет все ж впали на столицю.

Через це у Деснянському районі загинули троє людей - дві жінки та дитина.Вони прямували до укриття в поліклініці, однак так і не змогли туди потрапити, тому що вхідні двері до укриття були зачинені.

Поліція вже затримала трьох чиновників та охоронця, що можливо причетні до загибелі людей.

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