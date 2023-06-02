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Трагедия возле укрытия в Киеве: чиновникам и охраннику сообщили о подозрении

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Киев, Пятница 02 июня 2023 20:18
Трагедия возле укрытия в Киеве: чиновникам и охраннику сообщили о подозрении Фото: полиция сообщила задержанным о подозрении (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Четырем фигурантам дела, связанного с гибелью людей возле закрытого укрытия, сообщили о подозрении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины.

"Фигурантам инкриминируют служебную халатность, повлекшую тяжкие последствия и оставление в опасности, повлекшее смерть лиц", - сообщили правоохранители.

Трагедия возле укрытия в Киеве: чиновникам и охраннику сообщили о подозрении

Полицейские сообщили, что они опросили:

  • очевидцев,
  • пострадавших,
  • и персонал медучреждения.

На месте происшествия следователи изъяли служебную документацию, а также нашли ключи, которыми можно было открыть укрытие с обеих сторон. Правоохранители также зашли в бомбоубежище и убедились, что входные двери действительно были закрыты.

"В ходе досудебного расследования в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины следователи задержали четырех человек: первого заместителя Деснянской районной государственной администрации, директора больницы, заместителя директора по техническим вопросам и охранника медучреждения", - добавили в полиции.

Трагедия возле укрытия в Киеве

Напомним, ночью 1 июня российские военные осуществили обстрел Киева с помощью баллистических ракет "Искандер". Силы ПВО смогли сбить все воздушные цели, однако обломки от ракет все же упали на столицу.

Из-за этого в Деснянском районе погибли три человека - две женщины и ребенок. Они направлялись к укрытию в поликлинике, однако так и не смогли туда попасть, потому что входная дверь к укрытию была закрыта.

Полиция уже задержала трех чиновников и охранника, которые, возможно, причастны к гибели людей.

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