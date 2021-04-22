Трафик через КПВВ на Донбассе уменьшился в 27 раз, - Денисова

Она отметила, что из семи КПВВ на Донбассе работаю лишь два - Станица Луганская в Луганской области и Новотроицкое в Донецкой.

"За последний период времени, как нам говорят пограничники, резко уменьшилось количество людей, которые переходят с одной стороны на другую - в основном для того, чтобы получить лечение, купить лекарства, навестить родственников, получить пенсии или зарегистрировать акты гражданского состояния. Количество переходов через КПВВ уменьшилось в 27 раз по сравнению с 2019-ым", - сообщила Денисова.

Омбудсмен рассказала, что лишь в прошлом году к ней обратились одновременно 1,7 тысячи крымчан, которые не могли въехать на подконтрольную территорию.

"Пришлось решать эти вопросы на личных контактах, в частности, через командующего ООС, когда это касалось Донецкой и Луганской областей. На сегодня это все еще и усугубляется небезопасной ситуацией возле линии соприкосновения. Мы знаем, что постоянно стреляют, подрывают, минируют, сбрасывают с беспилотников гранаты и т.д", - добавила Денисова.