RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Трафік через КПВВ на Донбасі зменшився в 27 разів, - Денісова

Автор: Ігор Литвиненко, Мілан Лєліч

На Донбасі з 2019 року в 27 разів зменшилася кількість переходів через контрольні пункти в'їзду-виїзду. За словами Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмили Денисової, фактично люди не можуть з'їздити на підконтрольну територію України навіть, щоб отримати свою пенсію.

Про це Денісова заявила в інтерв'ю РБК-Україна.

Вона зазначила, що з семи КПВВ на Донбасі працюю лише два-Станиця Луганська в Луганській області і Новотроїцьке в Донецькій.

"За останній період часу, як нам кажуть прикордонники, різко зменшилася кількість людей, які переходять з одного боку на інший - в основному для того, щоб отримати лікування, купити ліки, відвідати родичів, отримати пенсії або зареєструвати акти цивільного стану. Кількість переходів через КПВВ зменшилася в 27 разів порівняно з 2019-им", - повідомила Денісова.

Омбудсмен розповіла, що лише минулого року до неї звернулися одночасно 1,7 тисячі кримчан, які не могли в'їхати на підконтрольну територію.

"Довелося вирішувати ці питання на особистих контактах, зокрема, через командувача ООС, коли це стосувалося Донецької та Луганської областей. На сьогодні це все ще й ускладнюється небезпечною ситуацією біля лінії зіткнення. Ми знаємо, що постійно стріляють, підривають, мінують, скидають з безпілотників гранати і т.д", - додала Денісова.

Також уповноважений ВР з прав людини повідомляла, що з півтора мільйона внутрішніх переселенців фізично на окупованих територіях проживає мільйон осіб.

Крім цього, за словами Денісової, окупанти всіляко відривають ОРДЛО від решти України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ДонбасомбудсменКПВВДенисова
Читайте також
Денісова уточнила, скільки українців незаконно утримується в Криму, ОРДЛО і самій Росії
Омбудсмен розповіла, які права людини найчастіше порушувалися в 2020 році
Прогноз погоди