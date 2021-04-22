Трафік через КПВВ на Донбасі зменшився в 27 разів, - Денісова

Вона зазначила, що з семи КПВВ на Донбасі працюю лише два-Станиця Луганська в Луганській області і Новотроїцьке в Донецькій.

"За останній період часу, як нам кажуть прикордонники, різко зменшилася кількість людей, які переходять з одного боку на інший - в основному для того, щоб отримати лікування, купити ліки, відвідати родичів, отримати пенсії або зареєструвати акти цивільного стану. Кількість переходів через КПВВ зменшилася в 27 разів порівняно з 2019-им", - повідомила Денісова.

Омбудсмен розповіла, що лише минулого року до неї звернулися одночасно 1,7 тисячі кримчан, які не могли в'їхати на підконтрольну територію.

"Довелося вирішувати ці питання на особистих контактах, зокрема, через командувача ООС, коли це стосувалося Донецької та Луганської областей. На сьогодні це все ще й ускладнюється небезпечною ситуацією біля лінії зіткнення. Ми знаємо, що постійно стріляють, підривають, мінують, скидають з безпілотників гранати і т.д", - додала Денісова.