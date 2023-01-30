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Toyota зберегла статус найбільшого виробника автомобілів у світі

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Японія, Понеділок 30 січня 2023 10:01
Toyota зберегла статус найбільшого виробника автомобілів у світі Фото: Toyota очолила список найбільших автовиробників (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Toyota Motor Corp продала 10,5 млн автомобілів у 2022 році, зберігши свій статус найбільшого автовиробника у світі третій рік поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Світові продажі групи, включаючи підрозділ вантажних автомобілів Hino Motors та виробника малолітражних автомобілів Daihatsu, знизилися на 0,1%. Рекордні закордонні продажі у 8,6 млн автомобілів допомогли компенсувати падіння на внутрішньому ринку на 9,6% до 1,9 млн.

Конкурент Volkswagen Group, який займає друге місце, раніше повідомив про найнижчі продажі більш ніж за десятиліття, 8,3 млн автомобілів, оскільки обмеження у зв'язку з COVID-19 у Китаї та війна Росії проти України порушили ланцюжки поставок.

Попри те, що деякі обмеження на постачання чіпів залишилися і для Toyota, японський автовиробник заявив, що високий попит в Азії, а збільшення виробничих потужностей та оптимізація в Азії та Північній Америці допомогли йому збільшити світове виробництво на 5% у 2022 році.

Toyota у листопаді переглянула свій прогноз виробництва на поточний фінансовий рік до кінця березня до 9,2 млн автомобілів з 9,7 млн.

Нагадаємо, Toyota офіційно оголосила про припинення виробництва автомобілів на території Росії. Компанія закриває завод ТОВ "Тойота Мотор" у Санкт-Петербурзі.

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