"Тойота" повернулася до Формули-1 через 15 років у новій ролі

Американська стайня таки повернула автомобілебудівну корпорацію в чемпіонат після закриття програми в 2009 році. Щоправда, замість очікуваної ролі постачальника шасі наразі співпраця обмежиться технічним партнерством.

"Хаас" і "Тойота" домовилися обмінюватися досвідом, знаннями та ресурсами. Зокрема, Toyota Gazoo Racing надаватиме команді Формули-1 послуги в сфері розробки та виробництва інженерних рішень. Взамін "Хаас" ділитиметься експертизою і відповідатиме за фінансування реалізації напрацьованих рішень.

Про співпрацю сторони оголосили в штаб-квартирі "Тойоти". У заході взяли участь керівник "Хааса" Аяо Комацу та очільник автоспортивного відділу японського гіганта Томоя Такахаші. На Гран-прі США в Остіні 18-20 жовтня бренд "Тойоти" з'явиться на болідах американської стайні.

Історія "Тойоти" у Формулі-1

У 1999 році автогігант розпочав підготовку до дебюту в F1. "Тойота" вирішила стати заводською командою за прикладом "Феррарі" та виготовляти самостійно двигуни та шасі на базі в німецькому Кьольні. У 2005-2009 рр. також постачала двигуни "Джордану", "Мідленду"/"Спайкеру" та "Вільямсу".

Дебютним сезоном для команди стала кампанія-2002. Пілотами стайні стали фін Міка Сало та британський гонщик Алан Макніш. Перший завоював 1 очко в дебютній гонці "Тойоти" – Гран-прі Австралії. Ще один заліковий пункт він узяв у Бразилії. Більше очок у першому сезоні команда не здобула та змінила пілотів на другий.

У наступні роки кольори стайні захищали француз Олів'є Паніс, бразильські пілоти Крістіано да Матта і Рікардо Зонта, італієць Ярно Труллі, німецькі пілоти Ральф Шумахер і Тімо Глок, а також японець Камуї Кобаяші. Найкращі виступи "Тойоти" припали на сезон-2005, коли команда фінішувала на 4-й сходинці в Кубку конструкторів. Загалом у F1 провела 184 гран-прі, в яких її пілоти 13 разів зійшли на подіум, виграли 3 поули та показали 3 найшвидших кола.