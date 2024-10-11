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"Тойота" вернулась в Формулу-1 спустя 15 лет в новой роли

Фото: Частица "Тойоты" снова будет в F1 (x.com/HaasF1Team)
Автор: Антон Федорцив

Японский автогигант "Тойота" стал техническим партнером конюшни Королевы автоспорта "Хаас".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт команды.

Американская конюшня вернула автомобилестроительную корпорацию в чемпионат после закрытия программы в 2009 году. Правда, вместо ожидаемой роли поставщика шасси сотрудничество ограничится техническим партнерством.

"Хаас" и "Тойота" договорились обмениваться опытом, знаниями и ресурсами. Toyota Gazoo Racing будет предоставлять команде Формулы-1 услуги в сфере разработки и производства инженерных решений. Взамен "Хаас" будет делиться экспертизой и отвечать за финансирование реализации наработанных решений.

О сотрудничестве стороны объявили в штаб-квартире "Тойоты". В мероприятии приняли участие руководитель "Хааса" Аяо Комацу и глава автоспортивного отдела японского гиганта Томоя Такахаши. На Гран-при США в Остине 18-20 октября бренд "Тойоты" появится на болидах американской конюшни.

История "Тойоты" в Формуле-1

В 1999 году автогигант начал подготовку к дебюту в F1. "Тойота" решила стать заводской командой по примеру "Феррари" и производить самостоятельно двигатели и шасси на базе в немецком Кельне. В 2005-2009 гг. также поставляла двигатели "Джордану", "Мидлэнду"/"Спайкеру" и "Уильямсу".

Дебютным сезоном для команды стала кампания-2002. Пилотами конюшни стали финн Мика Сало и британец Алан Макниш. Первый завоевал 1 очко в дебютной гонке "Тойоты" – Гран-при Австралии. Еще один зачетный пункт он взял в Бразилии. Больше очков в первом сезоне команда не завоевала и сменила пилотов на второй.

В последующие годы цвета конюшни защищали француз Оливье Панис, бразильские пилоты Кристиано да Матта и Рикардо Зонта, итальянец Ярно Трулли, немецкие пилоты Ральф Шумахер и Тимо Глок, а также японец Камуи Кобаяши. Лучшие выступления "Тойоты" пришлись на сезон-2005, когда команда финишировала на 4-й строчке в Кубке конструкторов. Всего в F1 провела 184 гран-при, в которых ее пилоты 13 раз взошли на подиум, выиграли 3 поула и показали 3 самых быстрых круга.

К слову, ранее "Альпин" осталась без двигателей "Рено" на сезон-2026.

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Toyota Motor CorpФормула-1